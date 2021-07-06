الكثيري يشيد بتدخلات منظمة سول والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بتدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و منظمة سول، في تنفيذ مشروع الطوارئ السريعة وتحسين سبل العيش في سيئون.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم من ممثلي البرنامج الإنمائي والمنظمة، لشرح عن طبيعة المشروع الذي يهدف لتنفيذ أنشطة تنموية ومشاريع مستدامة، تشمل توفير طاقة شمسية لمركز العزل في سيئون، وتدريب 500 مستفيد ضمن مشروع سبل المعيشة لمنح 145 مستفيدا وسائل نقل داخلية.

وأكد الكثيري حرص السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات وتأمين الإلتزامات المطلوبة لإنجاح المشاريع.