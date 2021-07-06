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تدشين المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد كورونا بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

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دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد (كوفيد-19) لكل من أخذ الجرعة الأولى من العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

 

وأكد التميمي بعد تلقيه مع القيادات الصحية الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا ، مأمونية اللقاح وسلامته، داعيا كافة المستهدفين الى الاسراع في أخذ الجرعة الثانية للوقاية من فيروس كورونا.

 

الى ذلك أوضح مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بمديريات الوادي والصحراء جعفر بن عبيداللاه، بأن الجرعة الثانية تستهدف 26 ألف و869 شخص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ، منوها بأن الفترة ما بين الجرعتين لا تقل عن شهرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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