تدشين المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد كورونا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكل من أخذ الجرعة الأولى من العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.



وأكد التميمي بعد تلقيه مع القيادات الصحية الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا ، مأمونية اللقاح وسلامته، داعيا كافة المستهدفين الى الاسراع في أخذ الجرعة الثانية للوقاية من فيروس كورونا.

الى ذلك أوضح مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بمديريات الوادي والصحراء جعفر بن عبيداللاه، بأن الجرعة الثانية تستهدف 26 ألف و869 شخص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ، منوها بأن الفترة ما بين الجرعتين لا تقل عن شهرين.