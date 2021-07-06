عتبارا من 5 يوليو الجاري... إدراج سندات بقيمة ملياري دولار في بورصة أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن سوق أبوظبي إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بملياري دولار في السوق اعتبارا من 5 يوليو الجاري.



وأوضح السوق في تعميم أصدره اليوم ونشره على الموقع الإلكتروني أن السندات تم ادراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج.

يأتي إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات وأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية

ووزع السوق التعميم الذي أصدره بشأن هذا الإدراج على جميع إداراته والوسطاء المعتمدين لديه مطالبا الجميع بتنفيذ القرار كل حسب اختصاصه.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات رسمية اليوم، قفزة بصافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية خلال النصف الأول من 2021، في مؤشر يعكس جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارات.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية نحو 6 مليارات درهم / 1.63 مليار دولار/ منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 5 يوليو/تموز الجاري، وذلك بحسب الأرقام التي وثقتها سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

وتعد هذه القيمة المسجلة في صافي الاستثمارات الأجنبية الأعلى في الأسواق المالية، ما يعكس مدى الإقبال الكبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من العوائد.