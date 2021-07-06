وزير الصحة يدشن مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع دعم التغذية للأطفال مادون الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في سبع محافظات والذي تنفذه مؤسسة طيبة التنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية.



ويهدف المشروع، الذي يستهدف ١٤٧الف و١٧٩ شخصا و٥٥ مرفقاً صحيا في محافظات عدن ولحج وتعز والحديدة وحضرموت وحجة ومارب، الى الاسهام في علاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال مادون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من خلال تقديم خدمات التغذية العلاجية للمصابين بامراض سوء التغذية بمستوياته الثلاثة الحاد والوخيم والمتوسط.

واكد وزير الصحة، اهمية المشروع في تغطية الاحتياج وسد الثغرات باتجاه دعم علاج حالات سوء التغذية التي وصلت في بعض المحافظات إلى الدرجة الوخيمة..مشدداً على ضرورة ان تعمل جميع المنظمات الداعمة لتنفيذ تدخلاتها في المناطق النائية والأكثر احتياجا..مثمناً الدور الفاعل والمساند الذي يلعبه مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي.

من جانبهما استعرض عضو مجلس الامناء بمؤسسة طيبة للتنمية صالح باناعمه و مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، مراحل المشروع واهدافه.