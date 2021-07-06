توزيع سلال غذائية في حضرموت والمهرة وحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديريتي القطن والشحر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1800 فرد بواقع 300 أسرة.



كما وزع المركز 85 طنًا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديريات ميدي وحيران وعبس وجزيرتي الفشت وبكلان بمحافظة حجة، استفاد منها 4,800 فرد.

وفي المهرة وزّع المركز الملك ، 16 طنًا و50 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية شحن، استفاد منها 1050 فردًا بواقع 150 أسرة.