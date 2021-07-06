مناقشة سير تنفيذ مشاريع خدمية بمديريتي أحور والوضع في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، مع مدير عام مديرية أحور أحمد مهدي العولقي ومدير عام مديرية الوضيع أحمد ناصر سمن، عددا من المواضيع المتعلقة بسير تنفيذ بعض المشاريع وإيصال الخدمات لعدد من مناطق المديريتين.



وتتضمن المشاريع إعادة تأهيل منشأة الحيادر وبناء مركز الأمومة والطفولة ومد خط أنابيب وخزان لمشروع الشاقة وآل ربيع في أحور.

كما كلف اللقاء، مدير كهرباء الريف بالنزول وإصلاح كهرباء صعدان - كورة العسعوس ومشروع مياه الرديف - السواد - الوضيع وتوجيه رسائل للمنظمات الدولية في التدخل في تنفيذ مشاريع المياه والتغذية ومواصلة الجهود لتوصيل مياه الشرب في إطار مشروع مياه امصرة الوضيع لبقية مناطق مديرية الوضيغ.

وأكد محافظ أبين، على أهمية الارتقاء بمختلف النواحي التنموية وخصوصا الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة وتأهيل قنوات الري والحفاظ على الأراضي الزراعية .. مشددا على أهمية التنسيق مع مختلف المنظمات الدولية المانحة وبما يسهم في الارتقاء بالتنمية الشاملة والبناء المؤسسي الرافد لها.