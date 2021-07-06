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تنفيذ حملات تفتيش للحد من التلاعب بالمواد التموينية في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت إدارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، عدداً من الحملات الميدانية على المخازن والمحال التجارية والأفران، للحد من تسويق المواد المنتهية والتلاعب بالمواد الغذائية التموينية والمعيشية في الأسواق.

 

وأوضح مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة شكري الأسد، أن الفرق التابعة لإدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة نفذت حملات تفتيشية على المخازن والمحال التجارية والأفران للتأكد من خلوها من أي مخالفات، كما تم توزيع تعاميم بهذا الخصوص للتجار بخصوص عدم التعامل بالبيع والشراء في المواد المخالفة .. محذرا المخالفين من تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية ومصادرة المواد المخالفة بحوزتهم .. داعيا المستهلكين إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي عند التسوق.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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