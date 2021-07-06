شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع سيارات لإدارة الأمن وشرطة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة المهرة مختار بن عويّض، ومدير الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل، توزيع الدفعة الأولى من السيارات المقدمة من وزارة الداخلية لادارة امن وشرطة المحافظة.



وأشاد بن عويّض، بجهود رجال الأمن في الحفاظ على استقرار المحافظة وتعزيز الإجراءات الأمنية..مشيرا الى ان هذه الدفعة تعتبر رافدًا للمؤسسة الأمنية بالمحافظة، وستسهم في تسهيل مهام الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها إلى جانب مايقدم من دعم كبير من قيادة السلطة المحلية للأمن العام والجيش.