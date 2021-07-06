وضع حجر الأساس لمشروعي إنشاء مركز صحي ومركز لرعاية وتأهيل الأيتام بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، في مدينة مأرب، حجر الأساس لمشروعي بناء وتجهيز مركز صحي نموذجي وإنشاء وتجهيز مركز لرعاية وتأهيل الأيتام بتمويل من دولة الكويت الشقيقة، ضمن حملة الكويت إلى جانبكم.



ويتكون مشروع المركز الصحي من مبنى أرضي يضم ثلاث عيادات طبية ومختبر وقسم للطوارئ وأقسام صحية أخرى والإدارة، فيما يتكون مشروع مركز رعاية وتأهيل الأيتام من مبنى مكون من طابقين يتضمن 6 قاعات تدريب و قاعة متعددة الأغراض والإدارة، وينفذ المشروعين مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على مساحة تقدر بنحو 2450 مترا مربعا.

و ثمن الوكيل الباكري، الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لإخوانهم أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.. مؤكدا أن محافظة مأرب بحاجة لمثل هذه المشاريع الإنسانية والصحية والتنموية المستدامة.