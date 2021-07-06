شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2.008 لغماً خلال اسبوع زرعتها ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2.008 لغماً خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 2 يوليو 2021م و التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها، تنوعت ما بين 63 لغماً مضاداً للأفراد، و793 لغماً مضاداً للدبابات، و1.141 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.