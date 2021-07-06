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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة المهرة تحيل 12 متهما بقضايا مخدرات إلى النيابة الجزائية في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أحالت إدارة شرطة محافظة المهرة، الإثنين، الدفعة الثانية التي تضم 12 متهماً من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات وبحوزتهم المضبوطات من بينهم مطلوب أمني، إلى النيابة الجزائية في المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المهرة.
وأفاد مصدر في شرطة المهرة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأنه تم إحالة الدفعة الثانية إلى المحكمة الجزائية في المكلا بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشان المتهمين بقضايا المخدرات.