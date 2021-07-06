شرطة المهرة تحيل 12 متهما بقضايا مخدرات إلى النيابة الجزائية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أحالت إدارة شرطة محافظة المهرة، الإثنين، الدفعة الثانية التي تضم 12 متهماً من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات وبحوزتهم المضبوطات من بينهم مطلوب أمني، إلى النيابة الجزائية في المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المهرة.

