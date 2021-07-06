خودم يلتقي مدير فرع مكتب الصناعة بمديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة الاستاذ عبدالله خودم محمد، بمدير مكتب إدارة الصناعة بمديرية سيحوت محمد علي بن خريسان .



حيث رحب بن خودم بمدير مكتب إدارة الصناعة بسيحوت على حضوره لمكتب الوزارة بالمحافظة لبحث وتنسيق عمل المكتب بالمديرية والوقوف على تقارير الأنشطة السابقة خلال العام.

وقد أستعرض بن خريسان في هذا اللقاء أبرز الانشطة التي نفذها المكتب بالمديرية وأهم الصعوبات التي وأجهتهم خلال تلك الفترة، موضحاً الحملة التي نفذها المكتب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتفتيش على المواد منتهية الصلاحية،مشيداً بالتعاون المشترك مع تلك الجهات وبإشراف من قبل السلطة المحلية بالمديرية .

فيما أشاد مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة بجهود مكتب الصناعة بمديرية سيحوت،مبدياً إستعداد المكتب الرئيسي بالمحافظة تذليل عمل ونشاط مكتب سيحوت لتحقيق مزيداً من الإنجازات للمكتب لخدمة المواطنين والقطاع التجاري والصناعي بالمديرية ، واكد ضرورة تقديم الخطة السنوية للمكتب للعام القادم وشموليتها لأهم المجالات المتعلقة بعمل المكتب وأدوارها بالمديريات ، مقدماً شكره وتقديره للسلطة المحلية بمديرية سيحوت على تعاونهم مع مكتب الصناعة بالمديرية وتسهيل عملهم.