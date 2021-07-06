الوزير الشرجبي يبحث مع السفير الهولندي التعاون المشترك في مجال المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، مع سفير هولندا لدى اليمن بيتر ديرك هوف، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال المياه والإصحاح البيئي.



واستمع الوزير الشرجبي، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى شرح موجز من السفير بيتر هوف، عن التدخلات الهولندية في مجال المياه باليمن التي تعاني شحة في مواردها المائية.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى أهمية البرامج الهولندية لدعم اجراءات الادارة المتكاملة للموارد المائية في اليمن، بما في ذلك برنامج إدارة مياه حوض صنعاء الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) بتمويل من المملكة الهولندية..مشدداً على اهمية تحديد طبيعة الدور المناط بالشركاء في هذا المشروع الذي سيشمل الى جانب المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية والري لجان الاحواض ولجان مستخدمي المياه بالشراكة بين (الفاو) والحكومة اليمنية في كافة المناطق التي سيشملها هذا المشروع.