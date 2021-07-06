الجيش الوطني يحقق انتصارات متوالية في البيضاء ويكبد المليشيات خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، امس، انتصارات جديدة في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.



واكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، وكذا تحرير مناطق الخلوة والروضة وتواصل التقدم حالياً باتجاه مدينة البيضاء..موضحاً أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في ذات الجبهة.

وفي المحور الشرقي، أشار المصدر الى أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة تعمل على دحر المليشيا الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها (الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دومان)..مؤكداً أن معارك اليوم أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 13 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الملاجم وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.