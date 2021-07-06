تدشين توزيع السيارات المقدمة من وزير الداخلية لإدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده، اليوم، توزيع الدفعة الأولى من السيارات المقدمة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان لإدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة.



وأشاد بن عويّض بجهود رجال الأمن في الحفاظ على استقرار المحافظة وتعزيز الإجراءات الأمنية، مثمنًا اللفتة الكريمة من معالي وزير الداخلية وإعطاء محافظة المهرة هذه الدفعة من السيارات، والتي تعتبر رافدًا للمؤسسة الأمنية بالمحافظة، وستسهم في تسهيل مهام الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها إلى جانب مايقدم من دعم كبير من قيادة السلطة المحلية للأمن العام والجيش.

ومن جانبه عبّر مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده، عن جزيل شكره لمعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على تقديم الدفعة الأولى من السيارات، مبينًا بأنها ستعزز من البنية المؤسسية لإدارة الأمن العام بالمحافظة.

وأوضح العميد مفتي صموده بأن السيارات تم توزيعها على الإدارات والضباط العاملين في الميدان ويستحقون هذا الدعم.