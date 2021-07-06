نائب الرئيس يشيد بانتصارات الأبطال في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أجري نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح،،امس اتصالين هاتفيين بكلٍ من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحرزها الأبطال في محافظة البيضاء.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصالين، إلى تقرير موجز عن الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين البواسل والانتصارات الكبيرة التي تحققت في محافظة البيضاء بسواعد الرجال الأشاوس ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

وعبر نائب الرئيس عن شكره للأبطال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات العمالقة وأبناء البيضاء والمحافظات المجاورة وأبناء القبائل والقيادات الرسمية والحزبية والمدنية وكل المكونات الحرة، ناقلاً للجميع تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لكل الجهود والتضحيات الخالدة.

وقال نائب رئيس الجمهورية: "عندما تتشابك أيادي اليمنيين في مختلف الجبهات والميادين، سيكون مصير مشروع الموت والدمار الحوثي الإيراني، إلى زوال"، منوهاً إلى مساعي الميليشيات الخبيثة في تجريف الهوية اليمنية وتجهيل أجيالنا بأفكار العنف والإرهاب والعنصرية، ورفض تلك الميليشيات لكل فرص وجهود السلام.

وعبر نائب الرئيس خلال الاتصالين عن بالغ التقدير لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يخوضون معنا معركة المصير الواحد لمجابهة المشروع الحوثي الإيراني، واستعادة الدولة اليمنية.

وتطرق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بمهامهما العسكرية، مشيران إلى الملاحم الخالدة التي يسطرها الأبطال بمساندة التحالف مختلف جبهات العزة والكرامة والمعنوية القتالية العالية مواجهة الميليشيات الكهنوتية الانقلابية وردع مشروع إيران التخريبي.