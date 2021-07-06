شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: الجيش يحقق تقدما نحو الخط الرابط بين البيضاء ومكيراس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الارياني إن الجيش يحقق تقدما نحو الخط الرابط بين البيضاء ومكيراس .



وكان قد أشاد الارياني بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقت لاستعادة محافظة البيضاء.

ووجه الارياني التحية لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومقاومة آل حميقان بقيادة الشيخ عبدالقوي الحميقاني قائد المقاومة ونائبه الشيخ عبدالعزيز الحميقاني، وقبائل آل مظفر وآل عمر وآل عزان وآل مشدل في جبهة ‎الحازمية وعموم قبائل البيضاء ويافع الاحرار، واللواء الخامس عمالقة بقيادة ابو هارون اليافعي، وابطال ابين اللواء الثالث عمالقة بقيادة ابو عائشة العوذلي.