اجتماع بعدن يناقش تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع اختصاصية الصحة الانجابية بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن الدكتورة أفراح ثابت، تدخلات الصندوق في عدد من المجالات في القطاع الصحي، ومشروع تأهيل القابلات الذي يمولة الاتحاد الأوروبي.



واكد وزير الصحة، على اهمية الاستغلال الامثل لموارد المنحة والعمل على الاتجاه لتدريب القابلات بالتركيز على المناطق والمحافظات الطرفية والنائية ودعم المكتبات الأساسية بالمعاهد الصحية روفدها بالكتب والمراجع وتجهيز معامل المهارات في هذه المعاهد وتعزيز قدراتها لتحسين جودة التعليم والمخرجات منها..مشدداً على ضرورة تقييم الاحتياجات للتدريب من الواقع والتوزيع بحسب الاحتياج مع الاخذ بالتجارب الناجحة لبعض المحافظات والعمل على تأسيس نظام معلوماتية يستفيد منه الجميع.

وتطرق في الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي والأمين العام للمجلس الوطني للسكان عميد معهد امين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور نجيب الحميقاني، الى جملة من الموضوعات المتصلة بمشروع تدريب القابلات والجهود المبذولة لذلك من خلال التنسيق ألمشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن.