قوات الجيش والمقاومة يدحرون المليشيا الحوثية في جبهة ناطع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع وتحصينات تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم استهدف مواقع العدو الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، مؤكداً أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم يحمل عيار ١٢.٧ ومصرع من كانوا على متنه.

ويأتي ذلك، بالتزامن الانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في المحورين؛ شرق وغرب مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) وسط انهيار واسع وخسائر في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية.