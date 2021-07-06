باذيب يبحث مع مدير المعهد العربي تأهيل كوادر وزارة التخطيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، خلال لقائه في الكويت، مع مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، سبل الاستفادة من برامج المعهد في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في مختلف مجالات الإدارة العامة والتخطيط والتنمية.



وتم الاتفاق على دعم معهد التخطيط العربي، لتطوير معهد العلوم الإدارية وتحديث برامجه التدريبية، وكذا على دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإنشاء مركز التخطيط التنموي بالوزارة.

وأشاد وزير التخطيط، بجهود المعهد في التدريب والتأهيل والبرامج النوعية التي يقدمها المعهد .. مشيراً إلى استفادة الجمهورية اليمنية من تدريب عدد من الكوادر الإدارية العاملة في مجال التنمية والتخطيط والإدارة.

ودعا إلى تصميم برنامج تدريبي شامل لليمن يستجيب لاحتياجات اليمن الحالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

من جانبه اكد مدير عام معهد التخطيط العربي، أهمية دعم قدرات الموارد البشرية في اليمن، وأن المعهد سيولي تدريب الكوادر الوطنية أهمية خاصة كون اليمن يمر بظروف هو في اشد الحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير الموارد البشرية بصورة عامة.

حضر اللقاء سفير اليمن في الكويت الدكتور على منصور بن سفاع ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري.