شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداعري يكشف عن تحركات دولية لإنقاذ الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف ‏‏‏‏‏‏الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن تحركات دولية مدعومة من المملكة العربية السعودية لإنقاذ الإقتصاد اليمني وتعزيز مالية الدولة.



وأشار الداعري في تصريح له إلى إن هناك جهود وتحركات دولية مدعومة سعوديا لإنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز مالية الدولة الشرعية.

وأوضح إن هدف هذه الجهود تمكين الحكومة الشرعية من صرف مرتبات موظفيها والايفاء بأهم التزاماتها الخدمية الملحة تجاه الشعب اليمني الأكثر مجاعة بالعالم.

وبين الداعري إن هناك توقعات بالتزام دول صديقة ومانحة بتعهداتها المالية المعلنة سابقا لدعم استقرار العملة المحلية.