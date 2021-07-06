"سبأفون" توضح بشأن الإنقطاعات الأخيرة في بعض المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدرت شركة سبأفون، بيانا توضيحا بشأن الانقطاعات التي حصلت في بعض المحافظات.. وفينا يلي ننشر نص البيان:



تود الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون – من مركزها الرئيسي في العاصمة عدن أن تعتذر لمشتركيها الأعزاء عن الإنقطاعات المُتكرره التي حدثت مؤخراً في شبكتها نتيجة للإنقطاع المُتكرر لكابل عدن نت والذي تسبب إنقطاعة في خروج شبكة سبأفون عن الخدمة في بعض المحافظات مثل مأرب – القطن – شبوه ، حيث قام فريق عدن نت الفني في كل مره بالتحرك مباشرة لتحديد موقع الإنقطاع والمباشرة بإصلاحه.

كما ترجوا شركة سبأفون من الجهات المعنية في الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركة عدن نت إتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من أسباب وملابسات هذه الإنقطاعات حتى تضمن عدم تكرارها.

تعتذر شركة سبأفون مرة أخرى لمشتركيها الأعزاء عن هذه الإنقاطاعات الخارجة عن إرادتها وتود التوضيح أنها تتابع بشكل مستمر وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركة عدن نت لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لضمان بقاء شبكتها آمنه ومستمره بلا إنقطاع.