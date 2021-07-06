الجيش: هذه هي الجهة التي تقف خلف قصف مسجد معسكر اللواء الخامس بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدرت قيادة القوات المشتركة محور أبين بيانا توضيحيا حول القصف الذي استهدف معسكر اللواء الخامس مشاة بمديرية مودية.



واتهم البيان مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف القصف، مؤكدا بأن الهجوم نُفذ بصاروخ بالستي من قبل الحوثيين، كاشفا عن سقوط شهيدين و25 جريحا من منتسبي القوات المشتركة محور أبين.

وقال البيان إن الهجوم الحوثي جاء ردا على تكبد المليشيات الانقلابية لخسائر كبيرة في محافظة البيضاء من قبل الجيش الوطني والمقاومة.

وفيما يلي ننشر نص البيان:

كما هي عادة القوى الانقلابية الحوثية بعد ان تكبدت الخسائر الكبيرة وفقدانها لعدة مديريات ومواقع عسكرية استراتيجية في محافظة البيضاء من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل ال حميقان والبيضاء قامت بقصف مسجد معسكر اللواء الخامس بمودية بصاروخ بالستي مما اسفر عن ذلك استشهاد جنديين واصابة 25فرد من مختلف الوية القوات المشتركة محور ابين و تتقدم بالتعازي الحارة لاسر الشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

القوات المشتركة محور ابين تدعو جميع افرادها حتى الذين في الإجازات إلى المباشرة الفورية في وحداتها العسكرية للتعاطي مع المستجدات الاخيرة اولها فرض سيادة القانون على جميع مديريات المحافظة وتعزيز وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العملية العسكرية التي يقوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة البيضاء والتي يحقق فيها الجيش الوطني انتصارات كبيرة وتحرير كثير من مديريات محافظة البيضاء.

وتؤكد القوات المشتركة محور ابين انها ستدعم قيادة امن ابين لاستباب الامن والسكينة العامة وسوف تتصدى لاي قوى تحاول المساس بامن واستقرارالمحافظة وانها تراقب تحركات الانتقالي والتعزيزات العسكرية التي تتحرك مخالفة لاتفاق الرياض ومحذرة من آي استحداثات عسكرية ستقوبل برد قوي.

القوات المشتركة محور ابين تمثل الدولة ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة وتشكر القبائل والشخصيات الاجتماعية في المحافظة والتي كان لها دور كبير كحاضنة للقوات المشتركة محور ابين وتمثل السياج المنيع للحفاظ على منجزات الوطن والسيادة الوطنية وامنه واستقراره وتحت قيادة القيادة السياسة ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وباذن الله ستكون هناك بشرى سارة تهم محافظة ابين والبيضاء.