شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلكي يمني يكشف عن موعد عيد الاضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي،إن هلال شهر ذو الحجة 1442 هجرية سيولد فلكيا بالاقتران المركزي للشمس و القمر عند حوالي الساعة 4:17 فجرا بتوقيت صنعاء (UTC+3) يوم السبت 10 يوليو 2021.



واشار الى انه يغرب في ذات اليوم على سواحل غرب اليمن بعد غروب الشمس بحوالي 32 دقيقة ومنه يكون بالحساب الفلكي يوم الأحد القادم الموافق 11 يوليو 2021 هو بداية شهر ذو الحجة 1442 هجرية.