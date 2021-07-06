عبدون يزور مدرسة شعب الحصان للتعليم الاساسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، الاستاذ جمال عبدون بزيارة رسمية الى مدرسة شعب الحصان بمنطقة تاربة بسيئون.



وكان في استقباله والوفد المرافق، الطاقم الاداري بالمدرسة ممثلا بالاستاذ مرشد لكرام العامري ووكيل المدرسة الاستاذ محمد كرامة سبيع واعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت ومدير عام مديرية سيئون الاستاذ محمد عوض بن قاسم العامري والاستاذ خالد صالح بلفاس مدير مكتب ادارة التربية والتعليم. بمديرية سيئون ورئيس اركان اللواء 101 شرطة جوية العقيد صادق سعيد بالخم افتتح الوكيل عبدون قاعة المختبر العلمي لمادة العلوم وقاعة الانشطة والالعاب الرياضية بالمدرسة مشيدا بما راه من حسن الترتيب والتنسيق.

وقدم الوكيل عبدون شكره لادارة المدرسة والهيئة التعليمية فيها على جهودهم المبذولة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات متمنيا لهم التوفيق في اداء رسالتهم التعليمية والتربوية.

وفي ختام الزيارة كرمت ادارة المدرسة الوكيل جمال سالم عبدون بدرع الوفاء نظير جهوده المبذولة في تطوير والنهوض بالعملية التعليمية والتربوية بالمدرسة, شاكرين له هذه الزيارة ومتمنين له. التوفيق والسداد في مهامه.