إب..تُجار ومحال تجارية في مذيخره يضربون عن العمل احتجاجاً على الاتاوات الحوثية

أضرب تُجار وأصحاب محال تجارية وخدمية في مديرية مذيخره، جنوب غرب إب، عن العمل، احتجاجاً على الاتاوات الجديدة التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية عليهم.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت إتاوات كبيرة على التجار والمحال التجارية والخدمية في مركز مديرية مذيخره تحت مسمى " ضرائب".



وأضافت أن المليشيا فرضت زيادة جديدة على "الضرائب" بنحو 40%، الأمر الذي دفع عدد كبير من المحال التجارية والصيدليات والأفران إلى الإغلاق، احتجاجاً على هذه الاتاوات.



وقال عدد من التجار إن الزيادة التي فرضتها المليشيا ستنعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية وبالتالي على حياة الناس المعيشية.



وبين الفينة والأخرى تفرض مليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات وجبايات على التجار والمحال التجارية في مناطق سيطرتها تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي أضر بصغار التجار وأصحاب المحلات التجارية بشكل كبير دفع الكثير منهم للإفلاس.

