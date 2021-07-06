شكرا لبحثكم عن خبر سقوط نقطة االحوثي ابوهاشم في البيضاء .. مستجدات المعارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر عسكرية لـ"بوابتي" أن مقاتلين من القوات الحكومية، ورجال القبائل، شنوا هجوما واسعا استهدف المواقع التي يتمركز فيها مسلحون جماعة الحوثي في مديرية الصومعة.

وتتواصل المعارك لليوم الخامس على التوالي، في عدد محاور بالبيضاء، في عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات الحكومية، لاستعادة المحافظة من قبضة الحوثيين.

وتفيد الأنباء، أن جماعة الحوثي، خسرت، حيد السلم وحلموس، بعد أن استعادته القوات الحكومية بالكامل، كما تم استعادة نقطة القيادي الحوثي المكنى "ابو هاشم" الواقعة على خط ذي ناعم الناصفة الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء.

وقتل أكثر من 11 حوثياً وجرح آخرين، في هجوم خاطف للقوات الحكومية بجبهة ناطع، خلال الساعات الماضية.

وحسب مصدر عسكري، فإن الهجوم استهدف مواقع الحوثيين في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص.

وتتحدث المعلومات، عن مقتل أحد قيادات تنظيم القاعدة مع مجموعة من مرافقيه وهو يقاتل إلى جانب جماعة الحوثي، دون ذكر اسم القيادي الصريع، في وقت مايسمى الامن الوقائي التابع للحوثيين يقوم بتصفية مقاتليهم الفارين.

ويقول مراقبون عسكريون، أن محافظة البيضاء تملك مفاتيح 8 محافظات، هي مأرب وصنعاء وذمار وإب وشبوة ولحج والضالع وأبين، ومن يسيطر على البيضاء يمتلك قدرة التحكم في العمليات العسكرية، وإدارة المعركة بطريقة حاسمة.

وتتحكم الحكومة الشرعية، بخمس مديريات في البيضاء، هي ناطع، نعمان، مسورة.. الزاهر، الصومعة، بينما تشهد 4 مديريات مواجهات مسلحة مناطق اشتباك، وتتمثل في مديريات ذي ناعم ومدينة البيضاء ومكيراس والملاجم، وتبقى 11 مديرية تتأهب القوات الحكومية لشن عمليات عسكرية فيها.