شكرا لبحثكم عن خبر مقتل امرأة في طابور الغاز بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفيت امرأة بعد إصابتها بطلق ناري أثناء محاولتها الحصول على اسطوانة غاز بمنطقة شيراتون شرق صنعاء بسبب افتعال المليشيا الحوثية لأزمة الغاز من أجل البيع في السوق السوداء.

وقالت مصادر محلية أن امرأة أربعينية قتلت اليوم الاثنين بطلق ناري من سلاح مواطن بسبب خلاف نشب بينه وبين مندوب توزيع الغاز المنزلي بحي "وادي العود" بمنطقة شيراتون في صنعاء.

وأكدت أن المرأة توفت على الفور وعدم التمكن من إيصالها إلى أحد المستشفيات القريبة.

وتفتعل المليشيا الحوثية أزمة الغاز من خلال منعها دخول الغاز من مناطق الحكومة الشرعية وقيامها بمصادرة العديد من الاسطوانات بتهمة التهريب والمتاجرة بمعناه الناس واحتكارها للسوق السوداء.

واخرت المليشيا الحوثية توزيع حصص الغاز التي كانت مقرر توزيعها أسبوعيا بناء على خطة وضعتها حكومة الانقلابيين لكنها الآن لا تصرف هذه الحصة إلا كل شهرين الى ثلاثة شهور بناء على تقارير المشرفين الحوثيين بالنسبة التحرك للقتال في صفوف المليشيا.