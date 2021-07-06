شكرا لبحثكم عن خبر اول اعتراف عاجل للحوثيين بالهزيمة في محافظة البيضاء قبل قليل .. هذا ماورد فيه! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدر قبل قلي كل بيان حوثي يحتوي على “اعتراف ضمني” بالهزيمة، أصدرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بيانا عاجلا، بشأن معارك محافظة البيضاء. واتهم ضيف الله الشامي، الناطق باسم حكومة الإنقاذ الحوثية (غير معترف بها)، الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف خلف العملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية لتحرير محافظة البيضاء، الجمعة الماضية.

وقال الشامي في بيان نشرته قناة “المسيرة” الحوثية، إن العملية العسكرية التصعيدية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، تقف خلفها وتديرها أمريكا التي تدعي -حد قوله- حرصها على السلام في اليمن كذبا وزورا.

وتأكيد لإنهيار المليشيات الحوثية في البيضاء، اتهم الناطق باسم حكومة الحوثي، التحالف العربي والحكومة الشرعية بالتصعيد العسكري والسعي لإعاقة عملية السلام. جدير بالذكر، أن مليشيا الحوثي لأول مرة تتهم التحالف والشرعية بالتعصيد العسكري وعرقلة إحلال السلام في اليمن، حيث كانت تتوعد خلال الأيام الماضية بإستمرار الحرب ضد من أسمتهم بـ “المرتزقة والعدوان”، وترفض وقف إطلاق النار حتى تتوقف العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف ورفع الحصار عن المليشيات.

وهذا ما يؤكد أن المليشيات تلقت هزائم ساحقة في محافظة البيضاء، وتشير من خلال بيانها الجديد إلى استعدادها للعودة إلى الحوار لوقف إطلاق النار في حال توقف عملية تحرير البيضاء.