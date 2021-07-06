شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد اليمنية تنبه المواطنين من أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع ودرجات الحرارة خلال ال24ساعة القادمةفي مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت النشرة التي اطلع عليها "المشهد اليمني"، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال فترتي الظهيرة والمساء يرافقه هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصاحبها الرعد على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة على محافظات ( تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب صنعاء وعمران ) وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( الضالع، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة).

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو الى غائم جزئياُ حار ورطب تتراوح معه درجات الحرارة العظمى بين 34 - 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة على السواحل الشرقية والجنوبية مثيرة للأتربة والرمال.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس حار إلى شديد الحرارة ومغبر نسبيا نهارا تتراوح معه درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على الأجزاء الشمالية من المناطق الصحراوية.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25 و 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين:-

* خاصة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

* في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والذاهبين إليها من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة.