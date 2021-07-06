شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو: اغتنام الجيش آلية بعيار شلكا تم اغتنامها فجر يومنا هذا الثلاثاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصلت قوات ألوية العمالقة على عدد من ال والآليات من عتاد عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية الفارة من مواقعها في مديرية الزاهر بمحافظة .

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، اغتنام الجيش آلية بعيار شلكا تم اغتنامها فجر يومنا هذا الثلاثاء من جبال الذي تخوض قوات العمالقة وقبائل آل حميقان معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي وقت سابق، أكد المركز الإعلامي للقوات المسحلة، أن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة وتحالف دعم الشرعية، تمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة بين مديريتي الزاهر والبيضاء مركز المحافظة.

وتمكنت القوات الحكومية، خلال الأربعة الأيام الماضية، من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، وكذا تحرير مناطق الخلوة والروضة وتواصل التقدم حالياً باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.