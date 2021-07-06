تفاصيل مصرع قيادي في مخابرات الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في جهاز مخابرات مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعه بظروف غامضة في صنعاء.

وقال مصدر مطلع لـ "المشهد العربي" إن القيادي الحوثي القتيل المدعو عبدالسلام المحطوري، الذي يحمل رتبة لواء في ما يسمى (جهاز الأمن والمخابرات) التابع للمليشيا المدعومة من إيران لقى مصرعه في صنعاء.

ورجح المصدر تعرض القيادي الحوثي المحطوري للتصفية في ظل تصاعد حدة الخلافات بين قيادات المليشيا الإجرامية، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لدفن القيادي الحوثي غدا الثلاثاء, لإغلاق ملف القضية, على غرار ما حدث مع قيادات أخرى بينهم الوزير في حكومة المليشيا غير المعترف بها المدعو حسن زيد



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