شكرا لبحثكم عن خبر بهجوم مزدوج.. قوات “العمالقة” و”المقاومة” تتوغل في مناطق مديريتي ذي ناعم والبيضاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت قوات العمالقة، مسنودة برجال مقاومة آل حميقان وذي ناعم، في محافظة البيضاء، مساء الاثنين، هجوماً واسعاً باتجاه مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة الجماجم وجبل “حلموس” الاستراتيجي المُطل على أولى مناطق مديرية ذي ناعم.

وقالت مصادر مُطلعة، إن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين، استمرت لأكثر من ساعتين، تمكنت خلاله المقاومة الشعبية والعمالقة

ذخائر حوثية

جانب من مخزن ذخائر والغام لمليشيا الحوثي

من تحرير موقع الجماجم وتطهير ثكنات وجيوب المليشيا في جبل “حلموس”، الواقع في الجانب الشمالي من مديرية ذي ناعم.

وأفادت المصادر، أنه تم السيطرة على نقطة تفتيش تابعة القيادي الحوثي المكنى بـ “أبو هاشم” الريامي، والتي تعد أول نقطة بين مديرتي آل الزاهر آل حميقان، ومديرية ذي ناعم.

وأضافت المصادر، أن المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وتم استعادة دبابة وطقم ومخزن ذخائر تابعة للمليشيا، بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وذكرت المصادر، أن مواقع الميليشيا تتهاوى وعناصرها يلوذون بالفرار مخلفين أسلحتهم، وجثث القتلى والجرحى.

وتزامن الهجوم، مع هجوم أخر لقوات العمالقة ومقاومة آل حميقان باتجاه مدينة البيضاء تمكنت خلاله من إحراز تقدم ميداني في اتجاه مركز المحافظة، وفقاً لمصدر ميداني.

وأوضح المصدر، أنه تم تحرير منطقة “آل عبيد وذي مريب” التابعة ادارياً لمديرية البيضاء، والتي تعتبر أول مناطق مديرية البيضاء من اتجاه غرب مديرية الزاهر.

بالتزامن شنّت قوات من اللواء 26 ميكا التابع لمحور بيحان، الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح، هجمات مباغتة استهدفت مواقع

غارة جوية البيضاء

غارة جوية لمقاتلات التحالف في ذي ناعم

وتحصينات تتمركز فيها مليشيا الحوثي، في جبهة مديرية ناطع شمالي المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش “سبتمبر نت” أن الهجوم استهدف مواقع العدو الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، وأسفر عن مصرع أكثر من 11 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف، أن سلاح المدفعية استهدف تجمعات وتحصينات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم يحمل عيار ١٢.٧ ومصرع من كانوا على متنه.

وتزامنت المعارك مع قصف جوي لمقاتلات التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهة الملاجم وناطع، كبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.