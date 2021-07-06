شكرا لبحثكم عن خبر بينهم ابناء الجنسية اليمنية: الداخلية السعودية يصف هذا العمل بالجريمة الكبرى! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في تصريحات جديدة أكدت السلطات السعودية ان هناك من يساهم في عملية الاخلال الامني في المملكة عن طريق تهريب المتسللين من الحدود اليمنية من مختلف الجنسيات للدخول الى الاراضي السعودية، وليس ذلك فقط ، بل يقومون بتوفير السكن ومنحهم الملاذ الامن، وهو ما يخالف الانظمة السعودية .

وشدد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزا للأنظمة في المملكة وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وافاد وزير الداخلية السعودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم السبت: "سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة".

ويأتي ذلك بعد ان أعلنت السلطات السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 24 يونيو حتى 30 من الشهر ذاته لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 19812 مخالفا، منهم 8570 مخالفا لنظام الإقامة، و10295 مخالفا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 أشخاص.