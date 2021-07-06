شكرا لبحثكم عن خبر سقوط لواء المجد الحوثي بالبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في تفاصيل جديدة و طارئة مساء الاثنين أكدت مصادر محلية ان القوات الحكومية المشتركة تمكنت مساء اليوم الاثنين من السيطرة على اكبر معسكرات المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء.

وحسب المصادر ان القوات الحكومية المشتركة تمكنت من السيطرة على معسكر "المجد" في منطقة الجماجم، أكبر معسكرات الحوثيين في البيضاء ويعد البوابة الرئيسية لمديرية ذي ناعم وكذلك يعتبر موقع استراتيجي يسهل السيطرة على مدينة البيضاء عقب دخول القوات الحكومية اليه.

وأشارت المصادر ان القوات الحكومية تمكنت من استعادة 4 دبابات و 2 عربات BAB من سيطرة المليشيات، فيما تواصل القوات المشتركة الزحف باتجاه مدينة البيضاء مركز المحافظة.