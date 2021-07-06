شكرا لبحثكم عن خبر مصرع القيادي القاعدي وهو يقاتل بصفوف الحوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر ميدانية في محافظة البيضا( وسط اليمن ) ‏مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة ‎الريامي مع مجموعة من مرافقية على أبواب مدينة البيضاء.

وقالت المصادر انه لقي مصرعه و هو يقاتل إلى جانب جماعة الحوثي.

وفضح مقتل الريامي ومرافقيه ان هناك تحالف بين الحوثي والقاعدة وداعش ضد الجيش الوطني والمقاومة اليمنية بدعم وتمويل إيراني