عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هزائم متلاحقة للحوثيين.. تحرير مواقع جديدة في البيضاء

الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365

تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية معارك تحرير مناطق جديدة وسط انهيارات متواصلة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.



وهاجمت قوات الجيش ومقاومة آل حميقان، وقوات العمالقة الليلة موقع الجماجم وجبل حلموس الاستراتيجي المطلع على أول مناطق مديرية ذي ناعم.

وأعلن متحدث باسم مقاومة آل حميقان، أنه تم تحرير موقع ‎الجماجم، وما حوله من ثكنات تعد آخر معاقل المليشيات ‎الحوثية بأطراف مديرية الزاهر آل حميقان على حدود مديرية ذي ناعم.

وفي جبهة أخرى، شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الليلة هجوما واسعا في جبهة ناطع باتجاه مديرية الملاجم وتم تحرير عدد من المواقع.

وقالت مصادر محلية، إن قيادات حوثية غادرت الليلة محافظة البيضاء، وأجلت كثيرا من عائلاتها إلى صنعاء بالتزامن مع اقتراب قوات الجيش والمقاومة من مركز المحافظة.

وأعلن مصدر عسكري دحر المليشيا الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها، الجماجم، والشاردة، وزنقل، وجبل الأريلات، وقرية المضاحي، وآل دومان.

وأكد المصدر لمركز إعلام الجيش، أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 13 حوثيا، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وشن طيران التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الملاجم وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.