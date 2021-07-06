عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم ميداني متسارع للجيش الوطني في البيضاء

الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن استكمال تأمين مثلث جبل الجماجم الاستراتيجي وتحرير جبلي (العلي والسَلَم)، في تقدمات ميدانية متسارعة بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الجيش والمقاومة الشعبية استكملا تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي، مشيراً إلى تحرير جبلي (العلي والسَلَم) واستعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

خسائر فادحة للحوثي

كما أوضح أن قوات الجيش وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، حررت مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة بين مديريتي الزاهر والبيضاء، مؤكدا ان المعارك لا تزال مستمرة وسط انهيار واسع وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

في السياق، أفاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأنه جرى استعادة جبل حلموس الإستراتيجي مدخل مديرية ذي ناعم والجماجم، وحيد السلم ونقطة المدعو ابوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة، لافتاً إلى أن هناك انهيارات غير مسبوقة لميليشيا الحوثي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع الانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحورين؛ شرق وغرب مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) وسط انهيار واسع وخسائر في صفوف الميليشيات الحوثية.

أهمية محافظة البيضاء

وتكمن أهمية محافظة البيضاء أنها تتوسط 8 محافظات، هي "مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء"، خمس من تلك المحافظات "محررة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حاليا لتحريرها، والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.