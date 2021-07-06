عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي

الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365

قال رئيس قطاع الإعلام في الجيش الوطني يحيى الحاتمي، إن الجيش وجه ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء، مؤكدا أن قوات الجيش فتحت جبهات جديدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثيين.



وأضاف أن إيران رمت بكل ثقلها لتمكين الحوثيين من السيطرة على مأرب.

وأفادت مصادر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة البيضاء تمكنت من تحرير مواقع الجماجم الإستراتيجية بمديرية الزاهر بآل حميقان بمحافظة البيضاء.

فرار عائلات الحوثي

وأضافت أن عشرات القيادات الحوثية والمشرفين يواصلون نقل عوائلهم من مدينة البيضاء إلى محافظتي ذمار وصنعاء تزامناً مع تقدم الجيش الوطني وسيطرته على بعض مناطق محافظة البيضاء.

تأتي هذه الإجراءات الحوثية تحسبا لسيطرة قوات الجيش على محافظة البيضاء.

كانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أطلقت سابقا عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة).