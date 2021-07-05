مقتل شخص وإصابة آخر بنيران حوثية إثر خلافات مع مهربي الحشيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

قُتل شخص وأصيب آخر من مهربي الحشيش، اليوم، بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية إثر خلافات حادة بين قيادات المليشيات ومهربي الحشيش في مديرية الحزم محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن خلافات نشبت بين قيادات حوثية مع عدد من مهربي المخدرات والحشيش، ارتفعت حدتها إلى إطلاق النار من قبل المليشيات على بعض المهربين في منطقة الجر شمال مديرية الحزم.

وبينت المصادر، أن قيادات المليشيات وجهت عناصرها بإطلاق النار على بعض المهربين، وقامت باعتراض سيارة كان يستقلها عدد من المهربين وباشرت إطلاق النار عليهم، نتج عنه مقتل شخص وإصابة آخر.

وبينت المصادر، أن الشخص الذي قُتل يدعى "لهفل بن رقيب الأجدعي" وينتمي لقبائل الجدعان بمحافظة مأرب، فيما المصاب يدعى "عنتر يحيى سعيد المنوفي" وينتمي لقبائل بني نوف التابعة لمحافظة الجوف