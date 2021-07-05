قصف حوثي عنيف يستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، الاثنين 5 يوليو/تموز 2021، قصفاً عنيفاً، على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي الحوثي استهدفوا القرى السكنية في الجبلية بعدد من القذائف المدفعية بصورة عشوائية.

وبينت المصادر أن المليشيات استخدمت في قصفها قذائف الهاون عيار 82 و60 وقذائف BMB، كما رافق القصف عمليات استهداف بالأسلحة الرشاشة والقناصة.

وقالت، إن قصف واستهداف المليشيات سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف أهالي منطقة الجبلية، ما ينذر بموجة نزوح جديدة نتيجة تواصل الحوثيين في عملياتهم العدائية.