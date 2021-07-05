الزبيدي يعين قيادة جديدة للحزام الأمني في المنطقة الوسطى

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي اليوم الأحد قرارا بتعيين قيادة جديدة لقوات الحزام الأمني في المنطقة الوسطى. وقضى القرار الصادر بتعيين محمد مصطفى الجعري قائد للحزام الأمني للمنطقة الوسطى. كما قضى القرار بتعيين وائل احمد محمد ناصر نائبا لقائد قوات الحزام الأمني للمنطقة الوسطى، وكذا تعيين الخضر محمد المشوب ركن عمليات الحزام الامني للمنطقة الوسطى.

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