شكرا لبحثكم عن خبر الوفد المفاوض للمجلس الإنتقالي يغادر الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر الأحد عدد من أعضاء الوفد المفاوض الخاص بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، العاصمة السعودية الرياض، متوجها الى أبوظبي، لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك.

وذكرت مصادر محلية ان الاعضاء الذين غادروا امس هم الدكتور ناصر الخبجي و علي الكثيري وانيس الشرفي.

واشارت ان باقي اعضاء الوفد سيغادرون صباح اليوم الاثنين متوجهين مدينة جدة السعودية ومن ثم الى العاصمة عدن، وهم ناصر حويدر و فتحي المفلحي و يحيى غالب الشعيبي .

ومنذ أشهر يتواجد الوفد المفاوض للانتقالي في الرياض بدعوة رسمية من السعودية لاستكمال التشاور بشأن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وعلمت عدن تايم من مصدر مسؤول في الانتقالي انه لم يتم تحقيق اي تقدم في المشاورات، مؤكدا أن بعض اعضاء الوفد وصلوا ابوظبي وقريبا سيلتئمون مع باقي الاعضاء في عدن.