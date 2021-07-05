شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لمتحدث الجيش الجنوبي على معارك البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول تعليق له، حذر المتحدث باسم الجيش والأمن الجنوبي، النقيب/ محمد النقيب، من لعبة قذرة يسعى لها إخوان اليمن لاحتواء تقدم أبطال العمالة وقبائل آل حميقان في البيضاء، واجهاضها، وحرف مسار جندهم والياتهم تجاه الجنوب، بدلا من مسارها الطبيعي في مأرب والبيضاء والجوف.

وقال النقيب عبر حسابه على فيسبوك: "بدلا من ان يحرك جيش الاخوان جبهاته في الشمال، تفاعلا واسنادا لابطال العمالقة وآل حميقان بجبهة البيضاء، واصل هذا الجيش المليشاوي الاخواني، تحشيد عدته وعتاده الى شقرة".

واضاف في التعليق الذي رصده عدن تايم : "إن هذه اللعبة الاخوانية القذرة، تسعى الى احتواء التقدم الذي احرزه عمالقة الجنوب وآل حميقان، وإجهاض انتصاراتهم واستمراء حرف بوصلة الحرب واتجاه مسار الجند والآليات الحربية، نحو الجنوب بدلا عن مسارها ومكانها الطبيعي في جبهات مأرب والجوف والبيضاء".

هذا وأطلقت قوات من ألوية العمالقة الجنوبية بإسناد من قبائل آل حميقان، عملية عسكرية جديدة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية الزاهر ال حميقان بمحافظة البيضاء.

وتمكنت القوات ورجال القبائل، وبعد معارك عنيفية، من تحرير مناطق واسعة، في المديرية وسط انهيارات متسارعة في صفوف عناصر مليشيا الحوثي.

مصادر ميدانية أكدت مقتل وجرح العشرات من الحوثيين واغتنام عربة بي ام بي وسيارات اخرى واسلحة متوسطة وخفيفة، واحراق 8 اطقم.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تراجع وانهيار مليشيات الحوثي، في ظل أنباء عن وصول تعزيزات للعمالقة ورجال القبائل.