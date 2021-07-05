شكرا لبحثكم عن خبر وظيفة الأحلام..15 ألف دولار مقابل شرب الماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركة أمريكية تعمل في مجال مكملات الهيدرات قصد إضافتها إلى الماء رغبتها في توظيف شخص يشغل منصب رئيس تنفيذي "مسئول عن العطش"، وذلك لمدة 8 أسابيع، براتب 15 ألف دولار أمريكي، في مفاجئة للجميع وصفوها بـ "وظيفة الأحلام".

وقالت الشركة في بيانها إن مهمة الشخص الذي سيحصل على الوظيفة ستكون التأكد من أن جمهور الشركة لن يشعر بالعطش أبداً بعد استهلاكه هذا الماء، وستبدأ بشيء بسيط وغير مرهق وهو شرب 8 أكواب من الماء يومياً.

ونقل موقع "فود أند وين" الأمريكي يوم 22 يونيو 2021 عن جون شيروين، الشريك المؤسس للشركة قوله: "إن مهمة كبير مسؤولي العطش ستتمثل في إنشاء محتوى رقمي حول شرب الماء، ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يجعلها بمثابة وظيفة الأحلام حقاً، خاصة أن هذا الرئيس التنفيذي سيكون محاطاً بفريق مبدع ومجتهد ومتفان".

وحسب نفس المصدر، قالت الشركة إنها تبحث عن "شخص مبدع للغاية، يمكنه تطوير محتوى لمشاركة مدى الشعور بالرضا عن شرب الماء مع ضبط مستوى المهمة التي يجدها الكثيرون أمراً شاقاً"، مضيفة "سيكون هذا الشخص مسؤولاً عن إنشاء ما لا يقل عن 3 مقاطع فيديو أسبوعياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشرها عبر الحسابات المختلفة إضافة إلى شرب الكثير من الماء فقط".

وأكدت الشركة أنها ستوفر الكثير من النكهات التي تناسب فصل الصيف ولكنها محدودة العدد، مثل نكهة شاي الخوخ المثلج و شاي التوت المثلج وغيرها من الأطعمة".

شروط التقديم للوظيفة:

حسب بيان الشركة فإن شروط التقدم للوظيفة كالتالي:

-أنشر مقطع فيديو على موقعي انستغرام وتيك توك، شرط ألا تتجاوز مدة الفيديو 15 ثانية.

-في الفيديو عليك أن تُظهر مدى عطشك ورغبتك في شرب الماء بشكل إبداعي، وتشرح من خلاله السبب الذي يجعلك الشخص الأمثل للوظيفة.

-ثم ضع علامة drinkhydrant واستخدم هاشتاج #HydrantCTO.

يشار إلى أن الشركة فتحت باب الترشح للوظيفة في 23 مايو/ أيار 2021، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز الشهر الحالي.