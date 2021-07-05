وفد الانتقالي المفاوض في اتفاق الرياض يغادر السعودية لهذا السبب؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل اعلام إن الوفد التفاوضي في اتفاق الرياض غادر مساء اليوم السعودية. وحسب المصادر ان وفد الانتقالي المفاوض غادر العاصمة السعودية لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك. ومن المتوقع ان يعود وفد الانتقالي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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