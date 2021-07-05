شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. هذه كانت وظيفة عفاش قبل ان ينقلب على الرئيس الحمدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس اليمني الأسبق والراحل علي عبدالله صالح قبل أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية اليمنية . وتظهر الصورة صالح في اوهو يقف إلى جانب نائب رئيس الجمهورية و عضو مجلس قيادة حركة 13 يونيو 1974 وقائد قوات المظلات عبدالله عبد العالم أثناء حكم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي . وكما تظهر الصورة فإن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح يقف إلى جانب عبد الله عبدالعالم وهو يمسك بصحن الاوسمة ليقوما بتكريم أحد الضباط . وقتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح في مواجهات عنيفة شهدتها العاصمة صنعاء في ديسمبر من العام 2017م

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