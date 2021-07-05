شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني: تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين وسط البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش للحكومة الشرعية، الأحد، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين، في الجبهتين الشرقية والغربية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان"إن قوات الجيش والمقاومة تمكنتا من تحرير مواقع مهمة وتأمينها في المحور الشرقي لمديرية الصومعة، والحقتا بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأوضح المركز بأن عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم من محورين، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من تحرير العديد من القرى في مديريتي الزاهر وذي ناعم .

وفي المحور الثاني تمكنت القوات من تحرير مناطق واسعة وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر، والتي تبعد عن مدينة البيضاء من 15- 20 كم، وفقا للمركز الإعلامي للجيش.

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش والمقاومة استعادا أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة منها عربة عسكرية وكميات من العتاد والذخائر المتنوعة" كانت تكدّسها المليشيا الحوثية في المناطق المحررة".

يذكر ان الجيش اليمني أعلن يوم امس الأول بدء عملية عسكرية واسعة اطلق عليها "عملية النجم الثاقب"، لتحرير محافظة البيضاء التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عدد من المحافظات اليمنية الاستراتيجية، من قبضة الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أجزاءها منذ عام 2014.