شكرا لبحثكم عن خبر بيان رسمي يحدد الجهة التي تقف وراء قصف معسكر للجيش في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا، وقوف جماعة الحوثي، وراء القصف الذي استهدف معسكر الجيش في أبين.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إن جماعة الحوثي تكشف بارتكابها هذه الجريمة وداعميها في ايران عن عقيدتها الإرهابية وحقدها الدفين ضد الشعب اليمني باستهدافاتها المتكررة لدور العبادة والأعيان المدنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالعميد الركن سند عبدالله الرهوه، قائد القوات المشتركة بمحور أبين قائد اللواء الأول حماية رئاسية- قال

وأوضح الوزير المقدشي أن هذا القصف أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 23 آخرين ، وقال إن هذه الجرائم لن تثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن استكمال معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من جماعة الحوثي.