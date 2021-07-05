شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد اليمني يعلن تفاصيل انطلاق الدوري بعد توقف سبع سنوات بسبب الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، انطلاق موسمه الكروي 2021، بعد توقف اضطراري بسبب الحرب تجاوز 6 سنوات.

وطالب الاتحاد، في تعميم أرسله لأندية الدرجة الأولى، بتفويض ممثليهم لحضور فعاليات القرعة وإقرار لائحة المسابقات، مع الدعوة لحضور اجتماع مقرر يوم 15 يوليو/تموز الجاري.

وقال اتحاد الكرة، إن بطولة الدوري ستقام بنظام المجموعتين، مشيرا إلى أن الموسم سينطلق في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل.

وتصنف أندية الكرة اليمنية إلى 3 درجات "الأولى والثانية والثالثة".

من الجدير بالذكر، أن الأندية رفضت مطلع العام الجاري، المشاركة في دوري عام بمجموعة واحدة "ذهاب وإياب"؛ بسبب مخاوف أمنية.